Самолет ​компании Pegas Fly вернулся из Петербурга в Москву из-за снега

Самолет ​компании Pegas Fly вернулся из Петербурга в Москву из-за снега

Самолет авиакомпании ​Pegas Fly не смог сесть в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей аэропортом компании ​«Воздушные ворота Северной столицы».

Самолет летел по маршруту Москва — Санкт-Петербург. В пресс-службе рассказали, что экипаж принял решение увести воздушное судно на запасной аэродром столичного аэропорта Шереметьево.

В компании добавили, что, несмотря на снегопад, Пулково работает в штатном режиме. Техника расчищает взлетно-посадочные полосы, места стоянок самолетов и маршруты руления.

«Вместе с тем в аэропорту просят сверять данные о своем рейсе по онлайн-табло или уточнять статус рейсов у авиакомпании», — сказали в пресс-службе.