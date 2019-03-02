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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Двоих сотрудников МВД по Ингушетии задержали при получении взятки

Трое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии подозреваются в получении взятки, двое из них задержаны. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по республике.

По данным следствия, трое сотрудников отдела управления по контролю за оборотом наркотиков, в том числе заместитель начальника отдела, потребовали от жителя Ингушетии передать им 500 тыс. руб. за то, что они не будут принимать в отношении него действия по раскрытию незаконного оборота наркотиков. 1 марта мужчина передал двоим подозреваемым на окраине города Назрань часть требуемой суммы в размере 150 тыс. руб. «При получении указанной части денежных средств они задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия во взаимодействии со следователями СУ СК России по Республике Ингушетия, управления собственной безопасности и УГИБДД МВД», — говорится в сообщении. Отмечается, что третий подозреваемый скрылся.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере).

На сайте МВД по Ингушетии говорится, что по факту произошедшего назначена служебная проверка, по результатам которой мужчин уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении их руководителя будут приняты дисциплинарные меры.

В феврале в Северной Осетии задержали замначальника управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике ​Альберта Козонова. Его подозревают в получении взятки в $100 тыс. По данным следствия, Козонов потребовал от одного из сельских поселений республики взятку за непривлечение к уголовной ответственности.
 

Теги: Ингушетия, Полиция, взятка
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