Гуаидо объявил о переходе 600 военных Венесуэлы «на сторону конституции»

Около 600 военнослужащих армии Венесуэлы отказались быть на стороне президента республики Николаса Мадуро и перешли «на сторону конституции». Об этом заявил лидер оппозиции Хуан Гуаидо, сообщает Reuters.

«Мы разговаривали с Вооруженными силами Венесуэлы и увидели, что в последние дни более 600 офицеров перешли на сторону конституции. Наметился очень четкий процесс перехода к демократии, его невозможно остановить», — сказал Гуаидо (цитата по Europa Press).

Ранее агентство EFE со ссылкой на источники сообщило, что за последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали 411 венесуэльских военнослужащих. Министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес указывал, что военнослужащим обещали до $20 тыс. каждому за побег в Колумбию.​

В конце января лидер венесуэльской оппозиции и председатель парламента страны, большинство в котором составляют силы оппозиции, Хуан Гуаидо во время массовых протестов провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу же поддержали США, Канада и ряд европейских стран. На сторону президента страны Николаса Мадуро встали Куба, Иран, Белоруссия, Боливия, Китай, Сирия, Турция и другие. Москва заявила, что намерена поддерживать «дружескую Венесуэлу», которая является для нее стратегическим партнером.