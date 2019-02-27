СМИ узнали о дезертирстве 400 венесуэльских военных в Колумбию

Число венесуэльских солдат, покидающих армию и переходящих границу с Колумбией, постоянно увеличивается. Некоторые из них переходят на сторону оппозиции с оружием в руках

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За последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы бежали 411 военных, из них 85 — в минувший день. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

328 военных оказались в колумбийских департаментах Северный Сантандер и Сантандер. В этих регионах расположены основные маршруты, связывающие две страны, отмечает агентство. Еще 26 солдат сдались властям в департаменте Ла Гуахира, семеро — в Андском регионе.

Глава Миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер отметил, что некоторые из них покинули ряды венесуэльской армии в форме и с оружием в руках. Некоторые перед побегом переоделись в штатское и взяли с собой семьи. Крюгер подчеркнул, что случай дезертирства каждого солдата будет рассматриваться индивидуально.МИД Колумбии будет анализировать возможность предоставления убежища для каждого венесуэльского солдата, перешедшего границу. При этом в отношении солдат будет проведена проверка.

Ранее в феврале стало известно о том, что отдельные венесуэльские солдаты сдаются колумбийским властям. Случаи участились после того, как 23 февраля официальный Каракас заблокировал поставки гуманитарной помощи в страну, назвав сбор помощи для населения «провокацией» оппозиции и США. Телевидение Венесуэлы в этот день опубликовало в Twitter видео того, как группа венесуэльских солдат переходит на сторону Колумбии. Дезертиров встретил популярный венесуэльский певец Nacho, который назвал их храбрецами и поблагодарил. Незадолго до этого ему было предоставлено гражданство Колумбии.