Турчинов обеспокоился сокращением населения Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны является серьезной угрозой для государства. Об этом пишут «Украинские новости».

По словам Турчинова, в 2018 году на Украине родились 335 тыс. человек, а умерли 587 тыс. Он отметил, что рождаемость упала на 7%, количество официально зарегистрированных абортов превысило 100 тыс. При этом до 9 млн украинцев ежегодно уезжают на заработки в другие страны. Постоянно работают за границей 3,2 млн, большинство из них не планируют возвращаться на родину.

Глава СНБО подчеркнул, что Украина занимает 29-е место в мире по показателю старения граждан и лидирует по сокращению трудоспособного населения.

«Сокращение населения становится для Украины одним из основных факторов, угрожающих не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — заявил Турчинов. Он добавил, что главной опорой нацбезопасности должна стать семья.