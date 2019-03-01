Турчинов обеспокоился сокращением населения Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,85 -0,06 EUR Бирж. 74,92 -0,08 Brent 65,46 -0,98% USD Нал. 66,47 65,33 EUR Нал. 75,58 74,43 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1378 0,0003 BTC/USD Бирж. 3 930,30 34,84 IMOEX 2 478,50 -0,27% RTSI 1 186,35 -0,16% DJIA 25 952,41 0,14% Nasdaq 7 556,45 0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 12:37
Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 19:25 Появилось фото российского фрегата на фоне эсминца США в Босфоре Политика, 19:23 Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя. Фоторепортаж Общество, 19:07  США ввели санкции против шести высокопоставленных силовиков Венесуэлы Политика, 19:06 Чемпионат России по футболу возобновился выездной победой «Анжи» Спорт, 19:02 Турчинов обеспокоился сокращением населения Украины Общество, 18:48 Binance Coin обновил полугодовой максимум: с декабря токен вырос на 145% Крипто, 18:39 Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена Политика, 18:37 Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию Политика, 18:23 Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году Экономика, 18:21 Матч между «Динамо» и «Спартаком» перенесли в Химки Спорт, 18:07 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 18:06 Бизнес выступил против госрегулирования комиссий за оплату картами Бизнес, 18:00 Лукашенко заявил о планах баллотироваться на следующих выборах президента Политика, 17:53
Общество ,  
0 
Турчинов обеспокоился сокращением населения Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны является серьезной угрозой для государства. Об этом пишут «Украинские новости».

По словам Турчинова, в 2018 году на Украине родились 335 тыс. человек, а умерли 587 тыс. Он отметил, что рождаемость упала на 7%, количество официально зарегистрированных абортов превысило 100 тыс. При этом до 9 млн украинцев ежегодно уезжают на заработки в другие страны. Постоянно работают за границей 3,2 млн, большинство из них не планируют возвращаться на родину.

Экономика
Украина перестала быть главным миграционным донором России

Глава СНБО подчеркнул, что Украина занимает 29-е место в мире по показателю старения граждан и лидирует по сокращению трудоспособного населения.

«Сокращение населения становится для Украины одним из основных факторов, угрожающих не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — заявил Турчинов. Он добавил, что главной опорой нацбезопасности должна стать семья.

Яндекс. Директ

По данным Государственной службы статистики Украины, население страны в 2018 году сократилось на 233,2 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2019 года в стране проживали 42 млн 153 тыс. человек.

Теги: Александр Турчинов, Украина, население
Материалы по теме
За три квартала 2017 года население Украины сократилось на 150 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter