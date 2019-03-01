Utair ответила на планы контрагентов подать иски о банкротстве компании

Несколько коммерческих кредиторов заявили о намерении обратиться в суд с исками о признании авиакомпании Utair банкротом из-за неисполнения ею обязательств на сумму 1,5 млн руб. В компании сообщили РБК, что не планируют производить выплаты до окончания судебного разбирательства с контрагентами.

«Авиакомпания не намерена производить оплату даже незначительных сумм до полного окончания процедуры урегулирования разногласий, предусмотренных законом», — сказали в Utair.

В компании отметили, что заплатить 1,5 млн руб. для нее не сложно, однако справедливость этой выплаты является «предметом коммерческого спора и арбитражного разбирательства».

В авиакомпании добавили, что риска признания ее банкротом нет, так как задолженность минимальна. Она связана с хозяйственной деятельностью и не имеет отношения к исполнению обязательств по кредитам и лизинговым сделкам.