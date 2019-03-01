В Кирове освободили задержанного после смерти ребенка в квартире врача

Заведующая поликлиникой в Кирове, задержанная по делу о гибели трехлетней девочки, отпущена из-под ареста по срочному ходатайству Национальной медицинской палаты (НМП) в Следственный комитет. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным СК, для привлечения к уголовной ответственности заведующей нет оснований.

«После изучения законности и обоснованности принятых процессуальных мер в центральном аппарате СК России принято решение по отмене меры принуждения в отношении заведующей поликлиникой в связи с отсутствием оснований для привлечения к уголовной ответственности», — отмечается в сообщении ведомства, опубликованном на сайте СК.

Заведующая кировской поликлиникой была задержана в связи с делом о гибели трехлетней девочки, которую мать оставила на несколько дней одну в запертой квартире. Тело девочки, умершей предположительно от обезвоживания, 20 февраля обнаружила бабушка. ​Мать ребенка арестовали 22 февраля, ей предъявлено обвинение по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего с особой жестокостью).

Следствие установило, что девочка перестала наблюдаться в поликлинике в декабре 2016 года. Выяснилось, что она жила с матерью в условиях антисанитарии, в доме не было необходимых медикаментов и продуктов. Против сотрудников органов профилактики и учреждений здравоохранения возбудили уголовное дело о халатности. В НМП указали, что к семье четыре раза домой безуспешно пыталась попасть участковая медсестра, на телефонные звонки никто не отвечал.