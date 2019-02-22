В Кирове арестовали мать найденной в запертой квартире девочки

В Кирове арестовали мать трехлетнего ребенка, тело которого нашли в квартире в доме на улице Щорса. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Кировской области.

Девушке предъявили обвинение по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью).

Помимо этого уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) возбудили против сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения. Проверка показала, что трехлетний ребенок жил с матерью в условиях антисанитарии, в доме не было необходимых медикаментов и продуктов. По данным следствия, должностные лица не вели профилактическую работу с семьей, а медицинский контроль за ребенком прекратили в декабре 2016 года.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и задержали мать ребенка. Тело трехлетней девочки нашли 20 февраля. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти могло стать обезвоживание.