После смерти оставленной дома девочки задержали заведующую поликлиникой

В Кирове по делу о смерти оставленной дома трехлетней девочки задержана заведующая поликлиникой, в которой до 2016 года наблюдался ребенок. Об этом сообщает Следственное управление СК по Кировской области.

«При попустительстве заведующей поликлиники в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей, девочка более двух лет была лишена предусмотренного действующим законодательством медицинского контроля за ее здоровьем», — говорится в сообщении. В СК отметили, что такая ситуация квалифицирована как опасная для ребенка. Следователи также допросили медицинский персонал поликлиники, изъяли медкарту ребенка и изучили нормативные документы медучреждения.

22 февраля была арестована мать погибшей девочки, ей предъявили обвинение по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Против сотрудников органов профилактики и учреждений здравоохранения возбудили уголовное дело о халатности. По результатам проверки было установлено, что ребенок жил с матерью в условиях антисанитарии, в доме не было необходимых медикаментов и продуктов. Следствие установило, что должностные лица не вели профилактическую работу с семьей, медицинский контроль за ребенком прекратили в декабре 2016 года.

Тело трехлетней девочки 20 февраля обнаружила бабушка. Мать ребенка оставила ее одну дома на несколько дней, в результате ребенок умер от обезвоживания.