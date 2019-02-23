Американский самолет провел наблюдательный полет над Россией

Американский самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора об открытом небе, рассказал радиостанции «Голос Америки» пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис.

По его словам, на борту самолета шесть наблюдателей, это первый наблюдательный полет американского самолета над Россией с 2017 года. По данным сервиса PlaneRadar, Boeing OC-135B летал в Дальневосточном федеральном округе, в частности, его маршрут проходил недалеко от Читы.

В конце января сообщалось, что три американских самолета провели разведывательные полеты недалеко от побережья полуострова Крым, речь идет об одном борте ВВС США — Boeing RC-135V и двух бортах ВМС США — Lockheed EP-3E Orion (ARIES II) и Boeing P-8A Poseidon.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас его участниками являются 34 страны, включая Россию и США. Соглашение предусматривает возможность для подписавших его государств проводить наблюдательные полеты над территориями других стран-участников договора.