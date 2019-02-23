Минобороны сообщило детали о наблюдательном полете американского самолета

Разведывательный самолет США поднялся с аэродрома в Хабаровске, чтобы выполнить первый с 2017 года наблюдательный полет над территорией России. Операция была выполнена в рамках договора по открытому небу, рассказали в Минобороны

В Минобороны рассказали детали о наблюдательном полете американского разведывательного самолета над территорией России. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении военного ведомства.

Операция, согласно данным пресс-службы, выполнялась в рамках реализации международного договора по открытому небу. Полет американская миссия должна была выполнить в период с 18 по 23 февраля. Согласно договоренности сторон, самолет ОС-135Б должен был вылететь с аэродрома Хабаровск-Новый.

Полет был осуществлен «по согласованному маршруту», указали в министерстве. «Строгое соблюдение согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения» на борту самолета во время полета осуществляли российские специалисты.

ОС-135Б, как указали в Минобороны, относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. «Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», — заверили в ведомстве.