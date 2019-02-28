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Boeing $500 (+13,72%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Политика ,  
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Россия наложила вето на проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН
Против американского проекта резолюции, предполагавшего проведение в Венесуэле новых президентских выборов проголосовали обладающие правом вето Россия и Китай. Подготовленный Москвой проект резолюции также был заблокирован
Здание ООН в Нью-Йорке (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия и Китай наложили вето на подготовленный США проект резолюции по Венесуэле, в котором в том числе говорилось о проведении в стране новых президентских выборов, трансляция заседания велась YouTube.

Также против документа проголосовала Южно-Африканская Республика. Из 15 членов Совбеза ООН девять поддержали проект резолюции США, еще три воздержались от участия в голосовании. Однако, по правилам ООН, документ не может быть принят, если против него выступил хотя бы один постоянный член Совбеза/

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель внесенного США документа — признать парламент Венесуэлы конституционной властью, а прошедшие в прошлом году выборы главы государства- «несвободными и нечестными.

«Лицемерная забота о гуманитарном положении в стране — это всего лишь прикрытие», — добавил Небензя. По его словам, принятие резолюции стало бы первым в истории случаем, когда Совбез ООН «снял бы с должности одного и назначил другого президента суверенной страны», что, отметил Небензя, было бы «юридически безграмотно и ничтожно».

Против российского проекта резолюции, в которой говорилось о сохранении целостности и независимости Венесуэлы, проголосовали семь членов Совбеза, включая США, еще четверо воздержались от голосования, а в поддержку выступили четыре страны — Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

После голосования по российскому проекту резолюции Небензя заявил, что документ «был убит», передает «РИА Новости». По его словам, Вашингтон и поддерживающие его делегации не стремятся к диалогу и посредничеству.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Совбез ООН, Венесуэла
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