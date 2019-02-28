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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Умер завоевавший четыре «Оскара» композитор Андре Превин

Американский дирижер, пианист и композитор Андре Превин умер в возрасте 89 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на его продюсера Линду Петрикову.

Композитор скончался утром 28 февраля в своем доме в Нью-Йорке, причины его смерти не сообщаются.

Превин (урожденный Андреас Привин) родился 6 апреля 1929 года в Берлине в семье иммигрантов из России. В 1938 году его семья переехала в Париж, а затем — в США, где композитор получил американское гражданство.

Композитор начал сочинять музыку для голливудских фильмов в 1947 году. Его работа в кинематографе четыре раза удостаивалась премии «Оскар». Он получил награды за фильмы «Жижи» (1958), «Порги и Бесс» (1959), «Нежная Ирма» (1963) и «Моя прекрасная леди» (1964).

В 1969 году Превин стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра, также в разные годы он возглавлял оркестры Хьюстона, Питсбурга, Лос-Анджелеса и Осло.

Теги: композитор, музыка
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