Умер украинский композитор Лев Колодуб

Композитор и народный артист Украины Лев Колодуб умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

«Метр оставил после себя богатое творческое наследие — множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку», — говорится в сообщении. В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким композитора. Причины его смерти не называются.

Колодуб родился в Киеве, учился в Харьковской консерватории. Преподавал в Институте театрального искусства в Киеве и Киевской консерватории, возглавлял правление Музыкального фонда Украины и Союз композиторов Украины. В 2010 году Колодуб стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.