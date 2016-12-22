Умер писавший для Кобзона и «Сябров» композитор Игорь Лученок

На 81-м году жизни умер народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок, писавший музыку для «Сябров», заявил руководитель ВИА Александр Ярмоленко. Об этом сообщает агентство «БелТА».

В начале ноября Лученок был госпитализирован с инсультом.

Лученок родился в Минске в 1938 году. В 1961 году он окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции, затем аспирантуру Московской государственной консерватории. В 1982–1986 годах был ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года возглавлял Белорусский союз композиторов. Лученок написал музыку на стихи белорусских поэтов ​Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Максима Танака, Аркадия Кулешова и других.

Он написал музыку для ряда композиций, исполнявшихся ансамблем «Сябры», а также Иосифом Кобзоном, Софией Ротару, Валентиной Толкуновой, Марией Пахоменко, Львом Лещенко, Виктором Вуячичем, Эдуардом Хилем и другими.