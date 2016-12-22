ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,14 67,36 EUR Нал. 76,61 75,87 USD Бирж. 67,69 -0,16 EUR Бирж. 76,10 -0,13 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 6448,20 +5,00 IMOEX 2387,81 -0,25% RTSI 1111,25 -0,31% Brent 69,54 -2,07% DJIA 25387,18 -2,32% Nasdaq 7200,87 -2,78%
Умер писавший для Кобзона и «Сябров» композитор Игорь Лученок
Лента новостей
Умер писавший для Кобзона и «Сябров» композитор Игорь Лученок 09:58, Общество Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 09:50, РБК и Volkswagen СМИ узнали о возможной встрече Абэ с Путиным по Курилам в Сингапуре 09:37, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 09:24, РБК и Мир Активы японского Центробанка превысили ВВП страны 09:10, Финансы Далеко гляжу: как отличить перспективную идею от «пузыря» 09:07, Свое дело Шесть критических ошибок девелоперского маркетинга 09:01, Строительство  Казахстанского пограничника ударили ножом на границе с Россией 08:56, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 08:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Навальный сообщил о запрете на выезд из России 08:36, Политика США пообещали Украине помощь в борьбе с «Северным потоком-2» 08:31, Общество «Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких 08:30, Политика Почему канадская нефть упала в цене до $16 за баррель 08:26, Quote Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 08:15, РБК и Открытие Продажа бензина в России стала выгоднее экспорта 08:01, Бизнес Роскачество проверило молочные сосиски 08:00, Общество «Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера 07:31, Бизнес Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 07:30, РБК и Barilla Самолет вернулся в Красноярск после взлета из-за датчика открытия двери 07:26, Общество Стали известны детали переговоров России с Китаем о конкуренте Boeing 777 07:00, Бизнес Котировки Brent впервые за полгода упали ниже $69 06:53, Экономика Израиль показал видео авиаудара по штаб-квартире разведки ХАМАС 06:32, Политика Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 42 человек 05:58, Общество Невостребованные вклады предложили перевести в бюджет 05:33, Экономика Президент Австрии не увидел драмы в ситуации с «российским шпионом» 05:20, Политика На упадок сил осенью пожаловались 34% россиян 05:04, Общество «Коммерсантъ» узнал о планах ускорить взимание штрафов ГИБДД 04:38, Общество Ляшко потребовал от Порошенко включить отопление в городах Украины 04:31, Общество
Умер писавший для Кобзона и «Сябров» композитор Игорь Лученок
Общество, 09:58
0
Умер писавший для Кобзона и «Сябров» композитор Игорь Лученок

На 81-м году жизни умер народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок, писавший музыку для «Сябров», заявил руководитель ВИА Александр Ярмоленко. Об этом сообщает агентство «БелТА».

В начале ноября Лученок был госпитализирован с инсультом.

Лученок родился в Минске в 1938 году. В 1961 году он окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции, затем аспирантуру Московской государственной консерватории. В 1982–1986 годах был ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года возглавлял Белорусский союз композиторов. Лученок написал музыку на стихи белорусских поэтов ​Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Максима Танака, Аркадия Кулешова и других.

Он написал музыку для ряда композиций, исполнявшихся ансамблем «Сябры», а также Иосифом Кобзоном, Софией Ротару, Валентиной Толкуновой, Марией Пахоменко, Львом Лещенко, Виктором Вуячичем, Эдуардом Хилем и другими.

Теги: «Сябры» , композитор
Главное
Продажа бензина в России стала выгоднее экспорта Бизнес
Главное
Продажа бензина в России стала выгоднее экспорта Бизнес
Стали известны детали переговоров России с Китаем о конкуренте Boeing 777 Бизнес
«Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter