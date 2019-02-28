На Украине предложили отказаться от «Евровидения-2020» при победе России

Украина откажется от участия в «Евровидении-2020», если Россия займет первое место в 2019 году. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.

«Если победит Россия, то я предлагаю просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на «Евровидение», — сказала Кольцова.

Ранее несколько украинских финалистов отбора отказались от участия в «Евровидении-2019».​ Певица Maruv, изначально победившая в финале национального голосования, объяснила это тем, что она не хочет «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». Кроме того, ей пришлось бы отказаться от выступлений в России.

Вслед за певицей от поездки на конкурс отказалась группа Freedom-jazz girls band, затем — участники группы Kazka. Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место в отборе, заранее сообщил, что отклонит предложение по участию в конкурсе, если оно поступит. После этого Украина заявила, что вовсе не будет участвовать в «Евровидении» в этом году.