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Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тыс. руб.
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Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тыс. руб.
Пенсионная реформа, 15:44
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Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тыс. руб.
Минтруд подготовил проект специальной программы по переобучению предпенсионеров. Повышать квалификацию пожилых граждан предлагается за три месяца в отрыве от основной работы и с выплатой стипендии в размере регионального МРОТ
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минтруд подготовил проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты, следует из проекта «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года» (есть в распоряжении РБК).

Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. руб., все расходы возьмет на себя государство, для предпенсионера это будет бесплатно. Предполагается, что до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров (то есть, 75 тыс. ежегодно), говорится в документе. Реализация программы создаст «экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации отдельных категорий работников в связи с увеличением пенсионного возраста», а также будет способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних, так и на новых рабочих местах, подчеркивается в проекте программы. РБК направил запрос в Минтруд.

Президент Владимир Путин 3 октября подписал закон о повышении в России пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Пенсионная реформа начнется в 2019 году и завершится в 2028 году. На время переходного периода реформы к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсионного возраста.

Обогащение старых навыков

​Программа повышения квалификации не предполагает обучение предпенсионеров «совершенно новым» для них навыкам и знаниям. «Работники предпенсионного возраста, как правило, достигают максимума профессиональной компетенции, и обучение совершенно новым для них навыкам не всегда целесообразно и удобно для них самих», — говорится в проекте программы. Предпенсионерам планируется предоставить компетенции, позволяющие «обогатить» уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение. Речь идет, например, об обучении ИT-технологиям и преподаванию. «Представляется, что необходимо, прежде всего, обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями, с навыками преподавания и наставничества, с осуществлением контроля и учета, отчетности и информационного обмена», — отмечается в документе.

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Участвовать в программе переобучения смогут как безработные, так и работающие предпенсионеры. «Любой человек может воспользоваться этим правом и самостоятельно обратиться в службу занятости с просьбой организовать профессиональное обучение», — заявил сегодня министр труда и соцзащиты Максим Топилин на совещании с регионами. Обучение предполагается с отрывом от основной деятельности, в связи с чем работнику будет выплачиваться стипендия в размере регионального минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент. РБК ждет уточнения от Минтруда, будет ли работающим предпенсионерам выплачиваться зарплата в период обучения.

Три этапа спецпрограммы

Программа будет реализовываться в три этапа. На первом этапе (2018 год) предполагается создание в регионах координационных органов для определения наиболее приоритетных направлений обучения предпенсионеров и наибольших потребностей работодателей. В регионах до конца года займутся информированием граждан, проведут конкурсы на закупку услуг и сформируют учебную базу. Кроме того, на портале общероссийской базы вакансий «Работа в России» планируется создание дополнительных сервисов поиска работы и обучающих программ для граждан старших возрастов.

Второй этап запланирован на 2019–2020 годы, в этот период предполагается провести обучение 150 тыс. работников и определить наиболее успешные обучающие программы. Во втором квартале 2019 года будет сформирован банк образовательных программ для предпенсионеров. С 2019 года планируется ежегодно проводить чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Worldskills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». На третьем этапе (2021–2024 годы) предполагается обучить не менее 300 тыс. человек и сформировать механизм планирования потребности работодателей.

В 2019–2024 годах будет создано сто Центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе на базе профессиональных образовательных организаций в субъектах для повышения квалификации граждан по востребованным профессиям.

Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годы составит 31,6 млрд руб., из которых 30 млрд руб. расходов возьмет на себя федеральный бюджет, говорится в документе. Таким образом, с 2019 ​по 2024 год на повышение квалификации предпенсионеров из федерального бюджета будет направляться ежегодно 5 млрд руб. Министр труда Топилин сообщал, что указанные средства уже учтены в проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы. Ежегодные расходы регионов должны составить 263,3 млн руб.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: пенсионная реформа , Минтруд РФ
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