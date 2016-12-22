ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,45 65,60 EUR Нал. 75,82 74,91 USD Бирж. 65,85 -0,13 EUR Бирж. 75,24 -0,11 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 5354,10 -280,80 IMOEX 2383,82 +0,47% RTSI 1140,32 +0,47% Brent 67,02 -1,56% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Эксперты назвали недостатки программы переобучения предпенсионеров
Лента новостей
4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:05, РБК и Volkswagen Российские пограничники задержали в Азовском море украинских рыбаков 13:01, Политика Эксперты сообщили об удвоении доли нелегальных сигарет в России 13:01, Общество Хоккеиста Радулова признали главной звездой дня в НХЛ 12:55, Спорт Матвиенко пришла на заседание Совфеда в гипсе 12:50, Общество МИД Финляндии выразил послу России обеспокоенность ситуацией с GPS 12:44, Политика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 12:44, РБК и Открытие СМИ узнали о грозящем главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi аресте 12:44, Бизнес Как выглядят и сколько стоят частные шале на Красной Поляне 12:41, Недвижимость Bitcoin обновил годовой минимум: курс криптовалюты опустился до $5,3 тыс. 12:37, Крипто Москва или Питер: где выгоднее покупать квартиру для сдачи в аренду 12:31, Недвижимость В Мексике умер наркобарон Эктор Бельтран Лейва 12:30, Общество В Москву после пожара на МНПЗ направят бензин из других регионов 12:27, Общество «Готовы отдать номер бесплатно»: что изменят в правилах регистрации авто 12:24, Авто Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 12:15, РБК и Toyo Как продавать иллюстрации, фото и видео через микростоки 12:14, Pink «Роснефть» вернулась на биржевые торги бензином 12:13, Бизнес Минсельхоз счел нецелесообразным введение акциза на колбасу 12:06, Общество В «Роскосмосе» заявили о переносе полета космонавта из ОАЭ из-за аварии 12:05, Общество Как выглядят московские квартиры в аренду дороже ₽1 млн в месяц 12:04, Недвижимость  Эксперты назвали недостатки программы переобучения предпенсионеров 12:00, Экономика Евгений Водолазкин – «РБК Стиль»: «Не люблю костюмную литературу» 11:55, Стиль Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 11:41, РБК и Thomson Reuters Красноярский институт искусств назвали в честь Хворостовского 11:39, Общество Власти Грузии перед выборами президента списали долги 600 тыс. граждан 11:38, Политика Глава Роскомнадзора назвал анонимность маркетинговой уловкой мессенджеров 11:36, Технологии и медиа Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 11:35, РБК и Экспострой на Нахимовском Медведев назвал действия США угрозой мировой торговой системе 11:35, Экономика
Эксперты назвали недостатки программы переобучения предпенсионеров
Экономика, 12:00
0
Эксперты назвали недостатки программы переобучения предпенсионеров
Экспертный совет при правительстве проанализировал проект программы Минтруда по переобучению предпенсионеров. Среди ее недостатков — отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза доступности рабочих мест для пожилых
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Экспертный совет при правительстве РФ подготовил заключение на проект специальной программы по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста (есть в распоряжении РБК). Программа была разработана Минтрудом, и главная ее цель — не допустить дискриминации работников старших возрастов в связи с повышением пенсионного возраста и способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних, так и на новых рабочих местах.

Основные недостатки

  • Проект программы переобучения граждан предпенсионного возраста не содержит ключевого показателя эффективности ​— ожидаемого количества предпенсионеров, которые смогут продолжить трудовую деятельность или найти новую работу после прохождения переобучения, указывают эксперты рабочей группы «Социальная политика и повышение качества социальных услуг» в заключении Экспертного совета.

При подготовке указанного показателя необходимо учитывать перспективу дефицита рабочих мест на российском рынке труда: уровень занятости граждан в возрасте 50–72 лет, по данным статистики за 2017 год, в среднем по регионам составляет 25%, приводят данные эксперты. По их оценке, дефицита рабочих мест может не возникнуть только в четырех субъектах — Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.

«Количество переобученных лиц в субъекте, превышающее количество свободных рабочих мест, указывает на потенциальную неэффективность расходования бюджетных средств на переподготовку и формальный подход при формировании задач программы», — подчеркивают эксперты.

  • План мероприятий по организации профессионального обучения предпенсионеров необходимо дополнить поручением Минтруду о прогнозировании рабочих мест, на которых могут быть востребованы граждане предпенсионного возраста, считают эксперты. Кроме того, ответственным за формирование ежегодного прогноза численности граждан предпенсионного возраста следует определить Минтруд, а не Пенсионный фонд России, как это указано в проекте программы.
  • Проект программы не содержит мер по предотвращению увольнения тех граждан, кому до наступления предпенсионного возраста остается несколько месяцев.
  • План мероприятий программы не взаимосвязан с уже существующими программами по поддержке занятости, что создает риски двойного финансирования.

Программа для предпенсионеров

Поэтапное повышение пенсионного возраста в России для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет начнется в 2019 году и завершится в 2028 году. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 3 октября. На время переходного периода реформы, который продлится десять лет, к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсионного возраста. Путин поручил правительству разработать специальную программу повышения квалификации предпенсионеров как одну из мер по защите интересов граждан старших возрастов на рынке труда.

Проект программы переобучения предпенсионеров был разработан Минтрудом. Согласно документу, до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров (то есть 75 тыс. ежегодно). Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. руб., и все расходы возьмет на себя государство. Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годах составит 31,6 млрд руб., из которых 30 млрд руб. расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Таким образом, с 2019 ​по 2024 год на повышение квалификации предпенсионеров из федерального бюджета будет направляться ежегодно 5 млрд руб. Расходы регионов оцениваются в 263,3 млн руб.​ в год.

Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты. Предпенсионерам планируется предоставить компетенции, позволяющие «обогатить» уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение. Речь идет, например, об обучении ИT-технологиям, преподаванию, а также навыкам и знаниям, связанным с осуществлением контроля, учета и отчетности.

Что предлагают эксперты

Для эффективности реализации программы следует четко определить категории предпенсионеров, которым потенциально нужно повышение квалификации. Эксперты предлагают выделить три группы:

  • предпенсионеры, оказавшиеся без работы и ищущие ее;
  • предпенсионеры, которые могут потерять или сменить работу (в том числе самостоятельно изъявившие намерение пройти переобучение);
  • предпенсионеры, о предстоящем увольнении которых работодатели уведомили службу занятости.

​По оценке экспертов, количество таких граждан предпенсионного возраста может достигать 1,5 млн человек ежегодно. «Эти группы должны быть в фокусе внимания разработчиков программы при формировании перечня мероприятий по ее реализации», — подчеркивается в заключении. В группе риска при реализации программы находятся прежде всего те, кому предстоит увольнение в скором времени. В связи с этим эксперты предлагают предусмотреть меры по предупреждению и минимизации периода их нетрудоустроенности.

«Сама себе создала пенсионный фонд»: как запустить бизнес перед пенсией Еще 8 фото
Фотогалерея

  • Кроме того, эксперты правительства считают необходимым поручить Роструду проводить мониторинг граждан, которые могут быть уволены до момента вхождения в предпенсионный возраст, но для которых можно сохранить занятость за счет повышения их квалификации.
  • Эксперты правительства предлагают также создать специальные площадки, в том числе на базе социальных НКО, для оказания предпенсионерам психологических, правовых, информационных услуг. Учитывая особую значимость реализации программы, необходимо определить порядок информирования граждан о возможности прохождения переобучения, отмечают авторы заключения.
  • Эксперты предлагают рассмотреть возможность внедрения ​специального образовательного сертификата для переобучения предпенсионеров. По их мнению, это упростит процедуру получения услуг и предоставит гражданам старших возрастов возможность самостоятельного выбора образовательной организации.
  • Успешность программы зависит в том числе от участия в ней работодателей, замечают эксперты. По их мнению, необходимо разработать порядок предоставления средств, выделяемых на переобучение, при условии сохранения работодателями рабочих мест для сотрудников-предпенсионеров не менее чем на один год после прохождения ими переобучения.

Что ответил Минтруд?

Минтруд в ответе РБК прокомментировал критику экспертов:

  • по поводу отсутствия ключевого показателя эффективности: можно обсуждать показатель «доля трудоустроенных граждан в течение шести месяцев из прошедших обучение, нетрудоустроенных на начало обучения»;
  • по поводу отсутствия взаимосвязи предлагаемых мероприятий с существующими программами по поддержке занятости: предлагаемые мероприятия связаны с существующей программой развития службы занятости населения в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»;
  • по поводу потенциального риска дублирования финансирования за счет средств уже осуществляемых программ: будет осуществляться учет прошедших обучение с целью исключения возможности задвоения финансирования;
  • по поводу предложения создать специальные площадки, в том числе на базе социальных НКО, для оказания предпенсионерам психологических, правовых, информационных услуг: «Это не предмет программы, но предложение хорошее»;
  • по поводу предложения внедрить специальный образовательный сертификат для организаций по переобучению предпенсионеров: такая возможность рассматривается в рамках программы.​

В Минтруде также сообщили, что отзыв Экспертного совета при правительстве в ответственный департамент Минтруда пока не поступал, а когда поступит, будет рассмотрен в установленном порядке. Проект программы повышения квалификации предпенсионеров сейчас находится на завершающей стадии межведомственного согласования. Министерство надеется, что в течение ближайших двух недель проект будет внесен в правительство.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: пенсионная реформа , Минтруд РФ , повышение квалификации
Главное
«Роснефть» вернулась на биржевые торги бензином Бизнес
Материалы по теме
Квалификация за три месяца: как власти хотят переобучить предпенсионеров Экономика
Крупные компании обяжут отчитываться о коррупционерах и предпенсионерах Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter