МЧС отправило технику на ликвидацию прорыва газопровода под Рязанью

В Рязанской области произошел прорыв магистрального газопровода диаметром 1200 мм. Факел огня на месте прорыва достигает 15 метров

Фото: Типичное Путятино / ВКонтакте

В Путятинском районе Рязанской области, неподалеку от села Унгор, произошел прорыв магистрального газопровода, говорится в сообщении регионального управления МЧС. В ведомстве заявили, что угрозы населенным пунктам прорыв не представляет.

«Пострадавших нет. На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека личного состава», — говорится в сообщении ведомства. По данным «РИА Новости», на месте прорыва образовался факел пламени высотой 15 м. Сейчас участок газопровода протяженностью почти 50 километров перекрыт, происходит выгорание газа. «Ликвидацию пожара проведут путем перекрытия задвижек, затем специальные службы приступят к ремонту на месте порыва», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как уточняет местный портал rzn.info, по словам очевидцев разрыв двух веток газопровода произошел близ деревни Ясновка. В районе происшествия загорелся лес. Зарево от пожара видно в нескольких соседних районах области.Фотографии с места пожара в соцсети «ВКонтакте» опубликовало издание 62ИНФО.

РБК направил запрос в «Газпром».

24 октября во Владимирской области около поселка Адино произошло загорание магистрального газопровода. От огня пострадало до 3 га леса.