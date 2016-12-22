ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,62 65,69 EUR Нал. 76,02 75,24 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6365,00 -47,90 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
МЧС отправило технику на ликвидацию прорыва газопровода под Рязанью
Лента новостей
Как получить кэшбэк с трат на обучение 19:50, РБК и Мир Во Франции пенсионерка совершила более 700 краж в магазинах игрушек 19:45, Общество Армия Египта назвала причину крушения произведенного в России МиГ-29М 19:23, Общество ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби 19:02, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 18:59, РБК и Philips Власти Петербурга не согласовали традиционный митинг КПРФ у «Авроры» 18:41, Общество В Сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США 18:37, Политика В Киеве задержали подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда 18:11, Общество Альтернатива Macbook с большим запасом прочности и зарядки для поездок 17:51, РБК и Lenovo КНДР пригрозила США вернуться к наращиванию ядерных вооружений 17:46, Политика В РПЦ ответили на соглашение Порошенко и Константинопольского патриарха 17:41, Политика В США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека 17:14, Общество В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29М 17:00, Технологии и медиа СМИ назвали сроки воссоединения группы Spice Girls 16:54, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 16:50, РБК и Thomson Reuters Новый глава Липецкой области вошел в список самых богатых губернаторов 16:34, Политика Чемпионат России по футболу. «Динамо» — ЦСКА. Онлайн 16:30, Спорт В Афганистане убили американского военнослужащего 16:18, Общество Ведущие европейские клубы ответили на обвинения Football Leaks 16:18, Спорт 5 модных трендов этой осени 15:50, РБК Pink и KUPIVIP Суд продлил срок задержания подозреваемому в изготовлении бомбы подростку 15:48, Общество Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов 15:32, Общество Орешкин рассказал о попытках ведомств «замолчать проблемы» с законами 15:03, Экономика Российские военные сопроводили конвой ООН до лагеря беженцев в Сирии 14:58, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:50, РБК и Volkswagen Самолет американских ВВС провел разведку у российских границ 14:42, Политика Патриарх Кирилл рассказал о своей поддержке Фиделя Кастро 55 лет назад 14:30, Общество На Алтае пьяный капитан полиции врезался на автомобиле в витрину магазина 14:13, Общество
МЧС отправило технику на ликвидацию прорыва газопровода под Рязанью
Общество, 20:05
0
МЧС отправило технику на ликвидацию прорыва газопровода под Рязанью
В Рязанской области произошел прорыв магистрального газопровода диаметром 1200 мм. Факел огня на месте прорыва достигает 15 метров
Фото: Типичное Путятино / ВКонтакте

В Путятинском районе Рязанской области, неподалеку от села Унгор, произошел прорыв магистрального газопровода, говорится в сообщении регионального управления МЧС. В ведомстве заявили, что угрозы населенным пунктам прорыв не представляет.

«Пострадавших нет. На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека личного состава», — говорится в сообщении ведомства. По данным «РИА Новости», на месте прорыва образовался факел пламени высотой 15 м. Сейчас участок газопровода протяженностью почти 50 километров перекрыт, происходит выгорание газа. «Ликвидацию пожара проведут путем перекрытия задвижек, затем специальные службы приступят к ремонту на месте порыва», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как уточняет местный портал rzn.info, по словам очевидцев разрыв двух веток газопровода произошел близ деревни Ясновка. В районе происшествия загорелся лес. Зарево от пожара видно в нескольких соседних районах области.Фотографии с места пожара в соцсети «ВКонтакте» опубликовало издание 62ИНФО.

РБК направил запрос в «Газпром».

24 октября во Владимирской области около поселка Адино произошло загорание магистрального газопровода. От огня пострадало до 3 га леса.

Автор: Георгий Тадтаев.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: газопровод , Рязанская область
Главное
В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29М Технологии и медиа
Материалы по теме
СК назвал причину прорыва газопровода во Владимирской области Общество
Во Владимирской области произошел прорыв магистрального газопровода Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter