СК начал проверку по факту пожара на газопроводе в Рязанской области
Общество, 22:34
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СК начал проверку по факту пожара на газопроводе в Рязанской области
Следователи начали проверку по факту возгорания на газопроводе в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
В настоящее время подача газа перекрыта. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают аварийно-спасательные службы, тушение пожара продолжается.
Прорыв магистрального газопровода в Путятинском районе Рязанской области произошел 3 ноября. На месте прорыва возник факел пламени высотой 15 м. В МЧС заявили, что угрозы населенным пунктам нет. В настоящий момент перекрыт участок газопровода протяженностью почти 50 км.
По данным «Интерфакса», ЧП произошло на газопроводе «Средняя Азия — Центр III», который находится в эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Москва».