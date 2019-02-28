СМИ узнали о плане экс-трейдера Petrobras признать вину в отмывании денег

Бывший трейдер бразильской Petrobras Родриго Гарсия Берковиц согласился признать себя виновным по делу о коррупционной схеме в нефтяной компании. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на материалы районного суда в Бруклине.

По данным агентства, Берковиц сам предложил признать себя виновным. Суд принял предложение и назначил вынесение приговора на 13 сентября.

Берковиц является одним из 12 сотрудников Petrobras и посредников, которых в Бразилии обвиняют в причастности к преступной схеме. Благодаря ей европейским компаниям Vitol и Glencore, а также сингапурской Trafigura предлагалась нефть по заниженным ценам, а оставшиеся деньги делились между участниками схемы.

В сентябре 2018 года Petrobras согласилась выплатить штраф в размере более $853 млн из-за взяток политикам и партиям Бразилии. Генпрокуратура США заявила, что сотрудники госкомпании высшего звена выплачивали многомиллионные взятки, а затем подтасовывали бухгалтерскую отчетность.