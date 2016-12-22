Экс-главу бразильской Petrobras обвинили в коррупции

​Бразильская комиссия по ценным бумагам официально обвинила экс-главу государственной нефтяной компании Petrobras Марию дас Грасас Фостер в коррупции. Об этом сообщает издание Folha de Sao Paulo.

«Комиссия по ценным бумагам обвинила бывшего главу Petrobras и семь бывших топ-менеджеров компании за нарушения при заключении контрактов по трем буровым судам», — сказано в сообщении. По данным издания, руководство компании «не выполнило обязательства перед акционерами».

Речь идет о нарушениях, связанных с начатым весной 2016 года расследованием. Среди обвиняемых — бывший топ-менеджер компании Хосе Сержио Габриэлли, отвечавший за ряд поставок, бывший глава международного направления Несто Серверо, финдиректор Алмир Барбасса, глава сектора разведки Гильерме Естрейа, руководитель энерго- и газового направления Ильдо Сауэр и ответственный за сервис Ренато Дюк.​

В конце ноября в Бразилии по делу о хищениях в Petrobras полиция задержала шестерых подозреваемых. Тогда задержания прошли в рамках расследования под названием Lava Jato, которое включает в себя дела против ряда чиновников и служащих госкомпаний. По версии полиции, топ-менеджер в «дочке» Petrobras — нефтегазовой компании Transpetro — незаконно выплатил сторонним подрядчикам более $2 млн.