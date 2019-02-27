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Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
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Дело клана Арашуковых ,  
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Суд арестовал топ-менеджера структуры «Газпрома» на Ставрополье

Басманный суд Москвы санкционировал арест до 24 апреля топ-менеджера «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ирины Валешной в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении газа «Газпрома». Об этом РБК сообщили в суде.​

И.о. директора филиала компании в Минераловодском районе Валешная и экс-гендиректор «Ессентукской Теплосети» Замир Борисов (сейчас работает заместителем директора в «Газпром газораспределение Ставрополь») были задержаны накануне.​ По версии следствия, они расхищали газ, который поставлялся несуществующим потребителям, и продавали его компаниям и физлицам.

Политика
В СК и МВД Карачаево-Черкесии пришли с обысками по «делу Арашуковых»

Основные фигуранты дела — сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Последний подозревается в создании преступного сообщества и хищении газа более чем на 30 млрд руб., Арашуков-младший — в участии в преступном сообществе, причастности к убийствам и​ давлении на свидетеля. Кроме них задержаны сотрудники «дочек» «Газпрома» в Астрахани и на Ставрополье.

Теги: Басманный суд, Ставрополь, хищения, Рауль Арашуков, Рауф Арашуков
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