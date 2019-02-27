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Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти солдата под Воронежом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить дело погибшего в Воронежской области военнослужащего Степана Цымбала. Об этом сообщается на сайте СК.

По поручению Бастрыкина следователи должны проверить все возможные версии произошедшего и при этом оценить роль командования части. Также им предстоит выяснить, какие отношения были у погибшего с сослуживцами и установить причины и условия, способствовавшие случившемуся. Дополнительно назначены дактилоскопическая, комплексная судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

«По итогам расследования следствию предстоит дать правовую оценку действиям либо бездействию всех лиц, причастных к произошедшему», — говорится в сообщении СК.

Степан Цымбал, проходивший военную службу в Воронежской области, был обнаружен мертвым 10 февраля с пакетом на голове и связанными руками. По факту смерти солдата СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Теги: Воронежская область, расследование, Александр Бастрыкин
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