Следователи сообщили об обстоятельствах гибели срочника под Воронежем

Следователи подтвердили, что погибший на полигоне в Воронежской области рядовой Степан Цымбал был обнаружен с пакетом на голове и связанными руками. Об этом свидетельствует постановление о признании потерпевшей матери молодого человека Араксии Фатьяновой, которое РБК предоставила правозащитная организация «Зона права».

Согласно документу, Цымбал был призван на службу в октябре 2018 года, с конца ноября в составе подразделения находился на полигоне Погоново. 10 февраля он был обнаружен в палатке без признаков жизни, с вытянутыми руками, «связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанным по шее скотчем», — говорится в постановлении.

Как сообщила РБК Фатьянова, представитель Воронежской военной прокуратуры заявил, что в данный момент проводятся следственные действия по факту гибели Цымбала.

«Мне сегодня звонил следователь Воронежской военной прокуратуры, сказал что все процедуры сейчас проводятся, необходимые экспертизы. Он сказал, что когда будет доделана последняя экспертиза, они все пакетом вышлют сюда, краснодарскому следователю и нас пригласят ознакомиться. В принципе, от них какой-то четкой информации нет по результатам следствия», — заявила мать погибшего.

По словам Фатьяновой, представитель прокуратуры заявил, что в том случае, если в процессе не всплывут неизвестные ранее обстоятельства, следственные действия должны продлиться около месяца.