Силуанов оценил реализацию поставленных президентом задач в ₽900 млрд

Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На реализацию задач, поставленных в президентском послании Федеральному Собранию, в ближайшие пять лет потребуется потратить свыше 900 млрд руб. Об этом сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы заложили в планы, на предстоящий год при уточнении бюджета заложим необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — заверил Силуанов.

Глава Минфина заявил, что кабмин намерен «максимально мобилизовать» имеющиеся в бюджете ресурсы на исполнение поставленных президентом задач, а к бюджетной дисциплине власти теперь будут относиться более жестко.

Ранее Силуанов оценивал расходы на реализацию предложенных Путиным в ходе послания Федеральному собранию мер в 100-120 млрд руб. в год.