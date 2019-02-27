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Синоптики предупредили о магнитной буре в Москве в первый день весны

Магнитная буря ожидается в Москве в пятницу, 1 марта, ее проявления метеочувствительные люди могут ощутить на себе уже 28 февраля, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ночь 1 марта прогнозируется высокая магнитная активность, 28 февраля обстановка от слабовозмущенной до возмущенной», — отметила специалист.

По словам Поздняковой, некоторые метеочувствительные люди реагируют не только в день магнитной бури. Она предупредила, что таким людям нужно быть особенно внимательными 28 февраля, 1 и 2 марта.

Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшие выходные в Москву придут январские морозы. В субботу, 2 марта, ожидаются снегопады и похолодание до минус 9–14 градусов. В воскресенье столбики термометров не поднимутся выше минус 3 градусов — минус 8 градусов. Температура, таким образом, будет на 5–7 градусов ниже нормы для начала марта.

Теги: Москва, магнитная буря, синоптики
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