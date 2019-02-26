Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные

В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу, 2 марта, пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится. Минимальная температура составит минус 9 — минус 14 градусов, после полудня — минус 5 — минус 10 градусов.

«В воскресенье, 3 марта, Центральная Россия окажется в «мешке» арктического холода, благодаря антициклону, вероятность осадков сократится до минимума», — сообщил Тишковец. Ночью будет до 15–20 градусов мороза. Днем температура будет не выше минус 3 — минус 8 градусов, что на 5–7 градусов ниже положенной для климатической нормы начала марта, отметил специалист «Фобоса».