Постпред России при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

Власти Соединенных Штатов, вмешиваясь во внутренние дела Венесуэлы, преследуют лишь одну цель — сменить власть в латиноамериканской стране. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, Вашингтон вместо того, чтобы заботиться о народе Венесуэлы, пытается сменить власть в этом государстве. Небензя подчеркнул, что действия США прослеживаются «абсолютно очевидно».

Постпред отметил, что Штаты пытаются добиться смены руководства Венесуэлы различными способами, включая угрозу сделать это путем военной интервенции.

Также в рамках своего выступления Небензя заявил, что, по его оценкам, за последнее время власти США и Великобритании «ограбили венесуэльский народ» на $30 млрд. Он подчеркнул, что на глаз всего мира происходит разграбление суверенного государства.