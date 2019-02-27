Постпред России при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,70 0,21 EUR Бирж. 74,84 0,43 Brent 65,22 -0,75% USD Нал. 66,32 64,93 EUR Нал. 75,32 73,94 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1392 0,0028 BTC/USD Бирж. 3 895,30 -28,40 IMOEX 2 494,02 -0,02% RTSI 1 193,07 -0,71% DJIA 26 057,98 -0,13% Nasdaq 7 549,30 -0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+8,89%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,2%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+8,89%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,2%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 26 фев, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 26 фев, 12:33
В США оценили сроки достижения армией России максимума своих возможностей Политика, 02:36 Совет директоров «Газпрома» утвердил отставку Медведева и Голубева Бизнес, 02:27 Постпред России при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле Политика, 01:58 США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений Политика, 01:41 Bloomberg узнал о разработке функции отслеживания сна для Apple Watch Технологии и медиа, 01:32 Небензя заявил об ограбивших венесуэльцев на $30 млрд США и Британии Политика, 01:09 Суд в США отложил вынесение приговора для Бутиной Общество, 00:53 В Сербии спасатели начали поиски пропавших в горах россиян Общество, 00:53 Небензя попросил не мешкать в вопросе эвакуации беженцев из «Эр-Рукбана» Политика, 00:15 Университет из Петербурга попал в топ-20 мирового предметного рейтинга QS Общество, 00:01 Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции Экономика, 00:00 Вашингтон ответил на слова Патрушева о подготовке атаки США на Венесуэлу Политика, 26 фев, 23:59 Reuters сообщил о разрыве Citgo связей с венесуэльской PDVSA Бизнес, 26 фев, 23:58 В епархии Петербурга осудили спетую в Исаакии песню о бомбардировке США Общество, 26 фев, 23:47
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
Постпред России при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

Власти Соединенных Штатов, вмешиваясь во внутренние дела Венесуэлы, преследуют лишь одну цель — сменить власть в латиноамериканской стране. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, Вашингтон вместо того, чтобы заботиться о народе Венесуэлы, пытается сменить власть в этом государстве. Небензя подчеркнул, что действия США прослеживаются «абсолютно очевидно».

Политика
Небензя заявил об ограбивших венесуэльцев на $30 млрд США и Британии

Постпред отметил, что Штаты пытаются добиться смены руководства Венесуэлы различными способами, включая угрозу сделать это путем военной интервенции.

Также в рамках своего выступления Небензя заявил, что, по его оценкам, за последнее время власти США и Великобритании «ограбили венесуэльский народ» на $30 млрд. Он подчеркнул, что на глаз всего мира происходит разграбление суверенного государства.

Дипломат упрекнул американские власти и в том, что они лицемерно пытаются ввезти гуманитарную помощь на $20 млрд, вместо того, чтобы разблокировать $11 млрд на счетах венесуэльских предприятий в банках США. Эти средства, как отметил Небензя, были выделены правительством для закупки лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости.

Теги: Венесуэла, Постпред России при ООН, Василий Небензя, смена власти
Материалы по теме
Вашингтон ответил на слова Патрушева о подготовке атаки США на Венесуэлу
Политика
Reuters сообщил о разрыве Citgo связей с венесуэльской PDVSA
Бизнес
Задержанных во время интервью с Мадуро журналистов выслали из Венесуэлы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter