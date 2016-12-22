ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,26 62,38 EUR Нал. 73,73 72,78 USD Бирж. 62,80 +0,01 EUR Бирж. 73,19 -0,04 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8151,20 -59,30 IMOEX 2286,93 -0,25% RTSI 1147,25 -0,39% Brent 74,44 -0,40% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека
Лента новостей
Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права 09:57, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 09:53, РБК и Schneider Electric В Иркутске задержали стрелявшего из окна мужчину 09:45, Общество В Совфеде назвали «бредом» заявление депутата Латвии о распаде России 09:41, Политика Кто в России делает подкасты и почему на них пока трудно заработать 09:35, Технологии и медиа Власти рассказали о дороговизне танков «Армата» 09:34, Политика Заповедник «Столбы» открыли для туристов после инцидентов с медведями 09:25, Общество В Приамурье сняли введенный из-за паводков режим ЧС 09:17, Общество С новой строки: 5 фактов о рестайлинговой Kia Optima 09:17, Авто Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 09:13, РБК и IWC В Индонезии 560 альпинистов застряли на горе после землетрясения 09:08, Общество Восемь человек погибли при пожаре в Сочи 08:49, Общество Власти назвали сроки разработки самолета на замену «Руслану» 08:44, Политика Депутат Рабинович рассказал о «бреде» в украинском учебнике по географии 08:40, Общество «Место для сна»: что говорят о российском жилье иностранные архитекторы 08:37, Недвижимость ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах 08:30, Общество В России анонсировали поставки кораблей с ракетами «Калибр» за рубеж 08:21, Политика В Забайкалье приостановят работу шахты с бастующими горняками 08:19, Общество Латвийский депутат заявил о необходимости распада России для мира в ЕС 08:07, Политика В России продлили программу льготного автокредитования 08:04, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 07:48, РБК и Sony Bravia Интерес к покупке квартир в Крыму за год упал на 27% 07:33, Бизнес Макфол заявил о крушении своей научной карьеры из-за санкций России 07:32, Политика Полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм» 07:07, Общество СМИ узнали о просьбе экс-министра допустить частников к добыче на шельфе 06:38, Бизнес Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 06:28, РБК и Сбербанк Американский сенатор рассказал о неработающих санкциях против России 05:53, Политика Адвокат фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука заявил о вызове на допрос 05:53, Общество
В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека
Общество, 10:07
0
В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека

Оползень сошел в штате Качин в Мьянме, погибли 23 человека, еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Сход оползня, произошедший еще на прошлой неделе, привел к обрушению шахты по добыче нефрита близ деревни Сейк-Му, рудник принадлежит компании Ayeyar Yadanar. Все это время спасатели вели поиски 27 пропавших горняков.

В Китае три человека погибли при сходе оползня
Общество

В Мьянме в декабре 2015 года произошел сход оползня в районе шахт, добывающих золото и нефрит. Тогда без вести пропали 50 человек.

Теги: Мьянма , оползень , шахта , горняки
Главное
Полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм» Общество
Материалы по теме
В МЧС предупредили о возможном сходе селей в Крыму на выходных Общество
В Китае три человека погибли при сходе оползня Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter