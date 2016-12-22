В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека
Общество, 10:07
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В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека
Оползень сошел в штате Качин в Мьянме, погибли 23 человека, еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Сход оползня, произошедший еще на прошлой неделе, привел к обрушению шахты по добыче нефрита близ деревни Сейк-Му, рудник принадлежит компании Ayeyar Yadanar. Все это время спасатели вели поиски 27 пропавших горняков.
В Мьянме в декабре 2015 года произошел сход оползня в районе шахт, добывающих золото и нефрит. Тогда без вести пропали 50 человек.