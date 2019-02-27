Совет директоров «Газпрома» утвердил отставку Медведева и Голубева

Совет директоров «Газпрома» по итогам прошедшего во вторник, 26 февраля, заседания утвердил отставку двух заместителей председателя правления — Валерия Голубева, который курировал внутренний рынок газа (продажа и газификация), и Александра Медведева (экспорт).

Помимо этого совет директоров одобрил прекращение полномочий Голубева и Медведева и в качестве членов правления.​

Также на заседании было одобрено решение прекратить полномочия другого члена правления — Всеволода Черепанова, который ранее руководил департаментом, отвечающим за добычу газа, газового конденсата и нефти.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уволил Александра Медведева и Валерия Голубева 25 февраля. Заместитель председателя правления компании Андрей Круглов позднее пояснил, что топ-менеджеры покинули свои посты, так как ушли на пенсию.