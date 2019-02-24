Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области 24 и 25 февраля из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений — желтый — погода потенциально опасна», — говорится в комментарии к карте.

Согласно прогнозу Гидрометцентра днем 24 февраля температура воздуха составляет от 0 до плюс 2 градусов Цельсия, при этом, порывы ветра будут достигать З,5–10 м/c. Днем в понедельник, 25 февраля, и вторник, 26 февраля,​ ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Синоптики предупредили, что в ночь с 24 на 25 февраля, с 25 на 26 февраля и с 26 на 27 февраля порывы ветра также будут достигать показателя в 15 м/с.