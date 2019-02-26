Иванов назвал регион с самыми большими инвестициями в расчете на человека

Самый большой объем инвестиций в России на душу населения приходится на Курильские острова. Об этом журналистам сообщил​ спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.

«Если взять среднестатистического жителя курильских островов, то на его душу приходятся самые большие инвестиции в России», — отметил он, подчеркнув, что на 20 тыс. местных жителей приходится 160 млрд руб.

Иванов добавил, что на первом этапе Федеральной целевой программы (ФЦП) развития островов из бюджета выделили 80 млрд руб. на строительство инфраструктуры, включая дороги, аэропорт и причалы. На второй этап выделят аналогичную сумму.​ Более того, еще около 10 млрд руб. добавят частные структуры.

Иванов поделился, что инфраструктура Курильских островов еще несколько лет назад была не развита. Так, ВПП аэропорта «Буревестник», обшитая металлом, была построена японцами, однако 60 лет российские летчики совершали посадку на данную полосу. ​«Это все равно, что сесть гражданскому самолету на палубу авианосца», — подчеркнул он.