Жители Курильских островов высказались против их передачи Японии

96% опрошенных жителей южных островов Курильской гряды высказались против их передачи Японии

Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Подавляющее большинство опрошенных жителей островов Курильской гряды, на которые претендует Япония, высказались против их передачи под юрисдикцию соседнего государства. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

«Позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна: 96% опрошенных, считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова», — говорится в исследовании.

На острове Итуруп против передачи его Японии высказались 97%, опрошенных, на Кунашире — 96%, на Шикотане — 92%. При этом на Шикотане практически не увеличилась доля сторонников перехода под юрисдикцию Японии, там самая высокая доля тех, кто затруднился с ответом — 5%.

Ранее в конце января ВЦИОМ провел всероссийский опрос на эту тему. Тогда 77% жителей России выступили против передачи островов соседнему государству. При этом 29% респондентов объяснили свою позицию тем, что вопрос уже решен и острова принадлежат России. Каждый десятый (10%) респондент заявил, что эти острова были отвоеваны советской армией.