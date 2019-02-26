Лидер КНДР на поезде доехал до переговоров с Трампом

Поезд, на котором ехал лидер КНДР, утром 26 февраля приехал в Ханой. Именно в этом городе должны состояться переговоры Ким Чен Ына с Дональдом Трампом

Фото: Minh Hoang / AP

Ким Чен Ын въехал на территорию Вьетнама, где должен пройти второй саммит КНДР – США. По данным агентства Reuters, поезд лидера Северной Кореи проехал город Дундан, который находится на границе с Китаем. На вокзале Ким Чен Ына встретили представители местной администрации, которые расстелили красную ковровую дорожку и выставили почетный караул.

Именно во Вьетнаме Ким Чен Ын проведет вторые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Планируется, что они пройдут в Ханое в среду и четверг.

Ким Чен Ын путешествует в пуленепробиваемом вагоне. Маршрут его поезда содержится в секретности, однако в субботу появились сообщения, что он пересек границу КНДР и Китая. При этом об остановках на территории КНР не сообщалось.

Саммит в Ханое должен пройти 27–28 февраля. Предыдущая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Она была первой в истории встречей лидеров США и КНДР. Ее итогом стала совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.



Накануне встречи лидеров двух стран американские СМИ сообщили о том, что в Белом доме обеспокоены тем, что Трамп якобы может пойти на серьезные уступки своему визави ради достижения значимого соглашения.

Ранее, несмотря на то, что Вашингтон и Пхеньян подчеркивали свою приверженность процессу денуклеаризации, две стороны так и не пришли к общему пониманию того, что это значит. В КНДР объявили об уничтожении своего ядерного комплекса, однако ряд экспертов в Вашингтоне предположили, что это фиктивный шаг со стороны Северной Кореи, поскольку восстановить комплекс можно в кратчайшие сроки.