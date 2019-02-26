Лидер КНДР на поезде доехал до переговоров с Трампом

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,49 0,10 EUR Бирж. 74,41 0,32 Brent 65,71 -2,17% USD Нал. 66,07 65,28 EUR Нал. 75,00 74,16 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1364 0,0034 BTC/USD Бирж. 3 926,90 3,20 IMOEX 2 494,63 0,24% RTSI 1 201,57 0,26% DJIA 26 091,95 0,23% Nasdaq 7 554,46 0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Electronic Arts $106 (+10,38%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,71%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+10,38%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,71%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 25 фев, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 25 фев, 12:15
Организаторы ответили на отказ Украины отправить Maruv на «Евровидение» Общество, 05:47 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 05:34 Лидер КНДР на поезде доехал до переговоров с Трампом Политика, 05:05 Венесуэла заявила о просроченных продуктах в гуманитарном конвое из США Политика, 05:00 Тимошенко сообщила о бесперебойных поставках газа из России «через Марс» Политика, 04:27 «Коммерсантъ» узнал о попытках террористов ИГ атаковать ГРУ Общество, 04:15 Facebook разблокировал связанные с RT страницы на определенных условиях Политика, 03:43 FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard Бизнес, 03:09 Умер вокалист синти-поп-группы Talk Talk Общество, 02:58 Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству факт смерти Малашенко Общество, 02:23 Суд ООН потребовал от Лондона вернуть острова в Индийском океане Маврикию Политика, 01:59 Жена Малашенко сообщила об ухудшении его здоровья в ноябре Общество, 01:21 Кубинцы одобрили изменения в конституцию Политика, 00:57 Поддерживающая Додона партия победила на выборах в парламент Молдавии Политика, 00:41
Политика ,  
0 
Лидер КНДР на поезде доехал до переговоров с Трампом
Поезд, на котором ехал лидер КНДР, утром 26 февраля приехал в Ханой. Именно в этом городе должны состояться переговоры Ким Чен Ына с Дональдом Трампом
Фото: Minh Hoang / AP

Ким Чен Ын въехал на территорию Вьетнама, где должен пройти второй саммит КНДР – США. По данным агентства Reuters, поезд лидера Северной Кореи проехал город Дундан, который находится на границе с Китаем. На вокзале Ким Чен Ына встретили представители местной администрации, которые расстелили красную ковровую дорожку и выставили почетный караул.

Именно во Вьетнаме Ким Чен Ын проведет вторые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Планируется, что они пройдут в Ханое в среду и четверг.

Ким Чен Ын путешествует в пуленепробиваемом вагоне. Маршрут его поезда содержится в секретности, однако в субботу появились сообщения, что он пересек границу КНДР и Китая. При этом об остановках на территории КНР не сообщалось.

Саммит в Ханое должен пройти 27–28 февраля. Предыдущая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Она была первой в истории встречей лидеров США и КНДР. Ее итогом стала совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне встречи лидеров двух стран американские СМИ сообщили о том, что в Белом доме обеспокоены тем, что Трамп якобы может пойти на серьезные уступки своему визави ради достижения значимого соглашения.

Ранее, несмотря на то, что Вашингтон и Пхеньян подчеркивали свою приверженность процессу денуклеаризации, две стороны так и не пришли к общему пониманию того, что это значит. В КНДР объявили об уничтожении своего ядерного комплекса, однако ряд экспертов в Вашингтоне предположили, что это фиктивный шаг со стороны Северной Кореи, поскольку восстановить комплекс можно в кратчайшие сроки.
Автор: Артем Филипенок
Теги: КНДР, Ким Чен Ын
Материалы по теме
WP узнала о беспокойстве окружения Трампа из-за возможных уступок КНДР
Политика
В КНДР подтвердили отъезд Ким Чен Ына в Ханой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter