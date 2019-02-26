Божена Рынска назвала место похорон Малашенко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,61 0,12 EUR Бирж. 74,48 0,07 Brent 64,72 -1,51% USD Нал. 66,08 65,20 EUR Нал. 75,00 74,06 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1349 -0,0015 BTC/USD Бирж. 3 886,70 -37,00 IMOEX 2 486,71 -0,32% RTSI 1 194,01 -0,63% DJIA 26 091,95 0,23% Nasdaq 7 554,46 0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 25 фев, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 25 фев, 12:15
Британский посол в Москве опроверг слухи о смерти Скрипалей Политика, 10:23 Samsung S10 будет поддерживать Enjin Coin: токен уже подорожал в три раза Крипто, 10:18 Приехавших с Трампом журналистов выселили из отеля Ким Чен Ына в Ханое Политика, 10:13 Порошенко нагрубил возмущенному долгами по зарплате шахтерам мужчине Общество, 10:12 На фиолетовой линии московского метро произошел сбой Общество, 10:06 Что может рассказать о вас ваш чемодан РБК и BMW, 10:04 Божена Рынска назвала место похорон Малашенко Общество, 10:02 Opel объявил о возвращении в Россию Авто, 09:57 Бортпроводник «Победы» выронил ребенка из люльки при выходе из самолета Общество, 09:42 Как московский гастробизнес пришел к формату фудмолла Стиль, 09:42 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 09:33 ВВС Индии уничтожили лагерь боевиков в Кашмире Общество, 09:28 Задержанных во время интервью с Мадуро журналистов выслали из Венесуэлы Общество, 09:24 Временный стресс: как введение эскроу-счетов изменит рынок Pro, 09:23
Общество ,  
0 
Божена Рынска назвала место похорон Малашенко

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко должен быть похоронен рядом со своим отцом. Об этом в Facebook написала его жена Божена Рынска.

«Я должна похоронить Игоря рядом с папой», — заявила она.

Отец Игоря Малашенко, генерал-лейтенант Евгений Малашенко похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Общество
«Аудитория имеет ТВ, которое заслуживает»: чем запомнился Игорь Малашенко

Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Причины его смерти пока неизвестны. «Коммерсантъ» писал, что Малашенко мог покончить с собой. Эту информацию подтвердили источники РБК. Рынска сообщала, что проблемы со здоровьем у мужа начались осенью прошлого года.

Теги: Игорь Малашенко, Божена Рынска, похороны
Материалы по теме
Жена Малашенко сообщила об ухудшении его здоровья в ноябре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter