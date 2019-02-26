Божена Рынска назвала место похорон Малашенко

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко должен быть похоронен рядом со своим отцом. Об этом в Facebook написала его жена Божена Рынска.

«Я должна похоронить Игоря рядом с папой», — заявила она.

Отец Игоря Малашенко, генерал-лейтенант Евгений Малашенко похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Причины его смерти пока неизвестны. «Коммерсантъ» писал, что Малашенко мог покончить с собой. Эту информацию подтвердили источники РБК. Рынска сообщала, что проблемы со здоровьем у мужа начались осенью прошлого года.