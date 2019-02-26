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Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Жена Малашенко сообщила об ухудшении его здоровья в ноябре

Супруга одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, найденного мертвым в Испании, Божена Рынска прокомментировала смерть мужа. По ее словам, проблемы со здоровьем у него начались еще осенью прошлого года. Об этом Рынска написала в Facebook.

«Игорь лично мне говорил что не собирается умирать еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре», — сообщила она.

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Рынска добавила, что ее муж «очень боялся суда и угроз», однако не уточнила, от кого могли поступать угрозы. При этом 22 февраля она писала, что бывшая жена Малашенко Елена Пивоварова заявила в суде о намерениях заполучить 80% состояния экс-супруга.

Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Причины его смерти пока неизвестны. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что он мог покончить с собой. Эту информацию подтвердили два источника РБК.

Теги: Игорь Малашенко, Божена Рынска
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