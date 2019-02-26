Жена Малашенко сообщила об ухудшении его здоровья в ноябре

Супруга одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, найденного мертвым в Испании, Божена Рынска прокомментировала смерть мужа. По ее словам, проблемы со здоровьем у него начались еще осенью прошлого года. Об этом Рынска написала в Facebook.

«Игорь лично мне говорил что не собирается умирать еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре», — сообщила она.

Рынска добавила, что ее муж «очень боялся суда и угроз», однако не уточнила, от кого могли поступать угрозы. При этом 22 февраля она писала, что бывшая жена Малашенко Елена Пивоварова заявила в суде о намерениях заполучить 80% состояния экс-супруга.

Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Причины его смерти пока неизвестны. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что он мог покончить с собой. Эту информацию подтвердили два источника РБК.