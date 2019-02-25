Чубайс выразил соболезнования в связи со смертью Малашенко

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выразил в Facebook соболезнования родным и друзьям политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко, найденного мертвым в Испании.

Чубайс назвал Малашенко лучшим медиаменеджером своего времени. «НТВ 1990-х стало легендой именно благодаря таланту, чутью, смелости и принципиальности Малашенко. Он с командой создал живое, настоящее телевидение, которое смотрели, обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть», — написал глава «Роснано». Он подчеркнул, что Малашенко внес «важнейший вклад» в успех предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году (он был главным советником избирательной кампании. — РБК).

Чубайс отметил также, что Малашенко был «неудобным, как любой самостоятельно мыслящий человек».

Политолог, один из основателей канала НТВ Игорь Малашенко в понедельник был найден мертвым в Испании. ​Ему было 64 года.