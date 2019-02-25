СМИ сообщили о задержании в Литве россиянина с крупной партией гашиша

В Литве таможенники задержали гражданина России с крупной партией гашиша. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Таможенную службу Литвы.

Сообщается, что автомобиль россиянина был задержан в городке Кибартай на границе с Россией. По словам мужчины, он возвращался с польского горнолыжного курорта Закопане. Однако у задержанного не оказалось лыжного костюма, что вызвало вопросы у таможенников. Автомобиль отвезли на пункт пропуска для детального осмотра.

С помощью рентгена в машине был выявлен тайник, в котором было спрятано около 200 упаковок с гашишем общим весом более 133 кг. Мужчину поместили под стражу на два месяце до решения суда, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В январе на острове Пхукет полиция Таиланда арестовала по обвинению в торговле наркотиками 27-летнего россиянина Виктора Двинского и 22-летнюю гражданку Украины Владиславу Березину.