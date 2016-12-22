В Таиланде арестовали россиянина и украинку за торговлю наркотиками

Полиция Таиланда арестовала 27-летнего россиянина Виктора Двинского и 22-летнюю украинку Владиславу Березину на острове Пхукет по обвинению в торговле наркотиками, сообщает The Nation.
Как рассказали в полиции, поступила информация о россиянине, который продает наркотики иностранным туристам в одном из местных пабов. Сотрудники правоохранительных органов отправилась туда и выяснили, что Двинский слишком часто посещает туалет. В ходе обыска у него обнаружили несколько видов наркотиков. Помимо этого полицейские нашли в телефоне россиянина фотографию, на которой изображена женщина с большим количеством наркотиков. При обыске квартиры, где проживал Двинский, была обнаружена большая партия кокаина, марихуаны и таблеток экстази. Также в квартире оказалась девушка с фотографии. Позже выяснилось, что это гражданка Украины Березина. Оба подозреваемых арестованы.
В середине января двое россиян подверглись нападению на острове Пхукет, в ходе которого их заставили перевести сбережения в биткоинах на сторонний счет.