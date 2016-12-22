СМИ узнали об обвинении сотрудника ЦНИИмаш в передаче данных стране НАТО

МВД назвало информацию о заложниках «не соответствующей действительности»

AFP заявило о недобравшейся до границы Сирии одной из групп «Белых касок»

Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста

СМИ сообщили об инциденте с заложниками на юге Москвы

Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн

СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника

СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок

Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером

В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве»

Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско

Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России

СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью

Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики

Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля»

Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа

В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина

Посол США в России отказался уходить в отставку

SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии

В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек

Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии

Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками

Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться

Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок»

Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками

Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек

Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды

Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка

Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем

FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума