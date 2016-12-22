Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн

Россия поставила Армении вооружение по кредитному соглашению на $200 млн. Об этом заявил журналистами накануне глава оборонного министерства республики Давид Тоноян, передает «Арменпресс».
По словам министра, это современное, модернизированное оружие, которого нет даже на вооружении у России.
В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией армянской стороне государственного кредита в $200 млн на покупку военной продукции. В марте 2016 года РБК уточнял, что по условиям соглашения, Армении должны поставить пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Игла-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, гранатометы РПГ-26 и снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр» и другое оружие.
В октябре 2017 года, по данным «Арменпресс», было подписано новое соглашение на предоставление российской стороной Амрении экспортного кредита на $100 млн для финансирования поставок военной продукции. Кредит предоставляется на 15 лет, под 3% годовых. Сообщалось, что Армения получит кредитные деньги в 2018-2022 годах.