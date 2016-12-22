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Азербайджан назвал стоимость объема закупленной у России военной техники
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Азербайджан назвал стоимость объема закупленной у России военной техники
Политика, 16:14
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Азербайджан назвал стоимость объема закупленной у России военной техники

Азербайджан закупил у России военной продукции более чем на $5 млрд. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает $5 млрд», — сказал Алиев.

При этом он отметил, что существует тенденция роста закупок военной продукции у России, так как Азербайджан занимается модернизацией своих В​ооруженных сил. Алиев назвал Россию «важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки».

По итогам 2016 года Россия была на втором месте после США по экспорту оружия. По данным, предоставленным РБК, Россия поставила за рубеж оружия на $6,34 млрд. Однако эта сумма оказалась на 8,8% меньше, чем в 2015 году ($6,95 млрд).

Азербайджан продолжает закупку оружия из-за напряженности в зоне карабахского конфликта. В конце июня по фотографиям с репетиции военного парада в Баку стало известно, что страна получила турецкие крылатые ракеты SOM-1. Раньше они не поставлялись на экспорт.

При этом Армения также ведет закупку вооружения в связи с конфликтом, а основным экспортером для нее остается Россия. Например, Ереван закупил у России ракетные комплексы «Искандер-М».

Теги: Азербайджан , военные поставки
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