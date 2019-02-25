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Новый президент «Зенита» Медведев вызвал Дзюбу на челлендж по пенальти

Новый президент и гендиректор футбольного клуба «Зенит» ​Александр Медведев поспорил с футболистом Артемом Дзюбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж, сказав, что забью ему из десяти пенальти больше, чем он забьет мне из пяти», — пояснил он.

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Медведев добавил, что собирается попросить вратарей устроить ему тренировку, чтобы выиграть спор.

Ранее в феврале Сергей Фурсенко покинул пост президента «Зенита», на его место назначили зампредседателя правления «Газпрома» Александра Медведева. При этом исполняющим обязанности главы совета директоров стала Елена Илюхина, так как возглавлявший совет гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков был назначен главой Российского футбольного союза.

В июле 2018 года Артем Дзюба занял 18-е место в рейтинге игроков чемпионата мира по футболу, который проходил в России.

Теги: «Зенит», Александр Медведев
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