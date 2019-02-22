В «Зените» после назначения Дюкова главой РФС сменили руководство

Сергей Фурсенко уступил кресло президента зампреду правления «Газпрома» Александру Медведеву. Обязанности главы совета директоров будет исполнять Елена Илюхина

Александр Медведев (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Член совета директоров ФК «Зенит» Елена Илюхина стала и.о. главы совета, а Александр Медведев, заместитель председателя правления «Газпрома», — президентом и гендиректором клуба. Сергей Фурсенко с должности президента уходит, но останется в совете директоров как представитель Газпромбанка, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Кадровые перестановки предстоит утвердит​ь акционерам на общем собрании.

До Илюхиной, которая является заместителем гендиректора «Газпром нефти» и генеральным директором «Лахта Центра», совет директоров возглавлял гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. Ранее в пятницу он на безальтернативной основе был избран новым главой Российского футбольного союза.

Александр Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги. Сергей Фурсенко занимал пост президента «Зенита» в 2005–2008 годах, а затем с мая 2017-го.

Александр Дюков возглавлял совет директоров «Зенита» с 2017 года. До этого с 2008 года он был президентом клуба. За период его работы «Зенит» трижды стал чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России, два раза — Кубок России, в 2008 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.