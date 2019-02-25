Сбившего насмерть двух человек на Невском проспекте водителя арестовали

Сбившего насмерть двух человек на Невском проспекте водителя арестовали

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал Мурада Каграман оглы Касымова, наехавшего на пешеходов на Невском проспекте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своей странице в Telegram.

Речь идет о последствиях ДТП, которое произошло в ночь на 24 февраля. 30-летний водитель BMW не справился с управлением, вылетел на тротуар и наехал на пятерых пешеходов. В результате погибли два человека — гражданин США и жительница Москвы. Еще трое пострадавших были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Водитель автомобиля был задержан на месте, против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным полиции, мужчину лишили права управлять автомобилем еще в ноябре 2018 года.