При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США

В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из погибших — гражданин США», — сказал собеседник агентства. Второй жертвой ДТП, по его словам, стала 39-летняя жительница Москвы.

По данным «Фонтанки», погибшему американцу было 40 лет и он часто приезжал в Санкт-Петербург.

Водитель автомобиля был задержан на месте происшествия. В отношении него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщила РБК пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, мужчину лишили права управлять автомобилем еще в ноябре 2018 года.



ДТП произошло в ночь с 23 на 24 февраля у дома 55 на Невском проспекте. 30-летний водитель иномарки не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пятерых пешеходов. Трое из них «были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», подчеркнули в полиции.