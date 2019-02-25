Проект строительства атомного ледокола «Лидер» запустят в марте 2019 года

Официальный старт проекту строительства атомного ледокола нового поколения «Лидер» дадут в марте 2019 года, когда выйдет соответствующее распоряжение правительства, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

В 2018 году стало известно, что контракт на строительство первого ледокола (в перспективе планируется построить серию из трех или четырех судов) получит расположенный на Дальнем Востоке судостроительный комплекс «Звезда», развивает который компания «Роснефть». Борисов сообщил, что финансирование проекта «Роснефть» начнет еще до выхода распоряжения правительства.

«Мы договорились, не дожидаясь этого распоряжения, не позднее 15 марта «Роснефть» на кредитные средства начнет финансировать разработку проекта самого, конструкторской документации КБ «Айсберг», — сказал вице-премьер, отметив, что это позволит своевременно завершить постройку ледокола.

Ранее гендиректор «Звезды» Сергей Целуйко в интервью ТАСС говорил о готовности «Роснефти» начать финансирование «нулевого» этапа разработки рабоче-конструкторской документации до заключения государственного контракта. Целуйко отмечал, что такой подход «обеспечит возможность начала строительства головного атомного ледокола «Лидер» с 2020 года».