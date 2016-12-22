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Мантуров рассказал о планах построить серию ледоколов «Лидер»
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Мантуров рассказал о планах построить серию ледоколов «Лидер»
Технологии и медиа, 14:49
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Мантуров рассказал о планах построить серию ледоколов «Лидер»
Министр промышленности и торговли отметил, что атомный ледокол «Лидер» появится в серии как минимум из трех-четырех судов. Для строительства могут быть использованы мощности новой суперверфи «Звезда», которую развивает «Роснефть»
Судоверфь «Звезда» в Приморье (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Атомный ледокол «Лидер» будет строиться в серии из трех или четырех судов. Об этом РБК заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время обхода павильонов на «Гидроавиасалоне» в Геленджике.

Отвечая на вопрос, было ли принято решение о том, кто будет строить атомный ледокол, глава ведомства сказал, что в этой части уже была проведена предварительная работа. В качестве потенциальных «строителей» рассматривался «Балтийский завод», а также верфь «Звезда», которую развивает «Роснефть» в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком.

«Но при этом мы исходим из того, что создается сейчас новая суперверфь «Звезда», мощности которой также могут быть использованы для производства. Мы сейчас на финальной стадии с точки зрения корреляции заказов по «Звезде», — отметил он.

По его словам, в правительстве сейчас рассчитывают загрузку с учетом того, что «Лидер» будет строиться достаточно долго. «Но вероятность большая, что заказ, по крайней мере первого ледокола, — на Дальнем Востоке», — подчеркнул Мантуров.

Министр пояснил, что строительство ледокола в серии, а не в единственном экземпляре будет экономически выгодно и оправданно. На вопрос, как «Звезда» будет строить ледокол, если у нее нет соответствующего опыта, Мантуров ответил, что у этой судоверфи нет и опыта строительства крупных судов.

«Каждое предприятие с чего-то когда-то начинает. Главное — специалисты. Специалистов мы сегодня набираем на «Звезду» с разных регионов страны», — заключил он.

Судоверфь «Роснефти» построит сверхмощный ледокол «Лидер»
Бизнес

Атомный ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт и полным водоизмещением более 71 тыс. т должен стать единственным судном этого класса и сможет обеспечить широкую проводку судов по Северному морскому пути, необходимую для развития арктических проектов, на протяжении всего года.

В конце июля замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев в ходе Международного дальневосточного морского салона объявил о том, что «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке. Он не уточнил, мощности какой верфи будут для этого использованы. Однако источник РБК, близкий к одному из членов рабочей группы, а также собеседник агентства «РИА Новости» уточнили, что ледокол построит дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда».

Представитель судоверфи заявлял, что «Звезда» располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами для того, чтобы построить ледокол. При этом он заметил, что решение о строительстве судна принимает государство.

Помимо «Звезды» за заказ на «Лидер» боролась и Объединенная судостроительная корпорация — ее «Балтийский завод» исторически занимался строительством атомных ледоколов.

Авторы: Инна Сидоркова, Анна Трунина.
Теги: Денис Мантуров , ледокол , судостроение
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