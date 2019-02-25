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Актер-двойник Ким Чен Ына сообщил о своей депортации из Вьетнама

Австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, изображающий северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил о своей депортации из Вьетнама, где 27–28 февраля пройдет саммит США — КНДР. Об этом сообщает Reuters.

«У северокорейцев нет чувства юмора», — сказал он перед выездом в аэропорт. Об отъезде актера также сообщило Tin Tuc Viet Nam.

Как заявили в отеле La Paux Boutique, Говард Экс остановился в нем 19 февраля. Также во Вьетнам прибыл Рассел Уайт, изображающий американского президента Дональда Трампа, вместе актеры позировали для фотографов и общались с людьми. По словам Экса, его партнеру разрешили остаться во Вьетнаме с условием не появляться на публике.

Экс также рассказал, что приезжал в Сингапур во время первого саммита Ким Чен Ына и Трампа, где его ненадолго задерживали власти.

Ранее актеры сообщили, что их задержала полиция Вьетнама. По словам Экса, 15 полицейских допрашивали их около трех часов. Он добавил, что полиция потребовала от них «не выдавать себя за других» и пригрозила депортацией.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Ханое 27–28 февраля. 23 февраля северокорейский лидер выехал на спецпоезде во Вьетнам в сопровождении министра иностранных дел, министра народных Вооруженных сил и родной сестры Ким Е Чжон.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, по ее итогам была подписана декларация о достижении мира на Корейском полуострове.

Теги: актер, Вьетнам, Дональд Трамп
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