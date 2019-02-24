В КНДР подтвердили отъезд Ким Чен Ына в Ханой

В КНДР подтвердили отъезд Ким Чен Ына в Ханой

Лидер КНДР Ким Чен Ын направился на спецпоезде в Ханой, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поезд отправился с Пхеньянского вокзала 23 февраля во второй половине дня. В поездке на саммит северокорейского лидера сопровождают, в том числе, министр иностранных дел Ли Ен Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль и первый заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи, родная сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Ранее о том, что Ким Чен Ын прибыл в Китай, сообщили японские и южнокорейские СМИ. По их информации, поезд прибыл в китайский Даньдун на границе с КНДР примерно в 23:10 (17:10 мск).

Вторая по счету встреча лидеров КНДР и США состоится 27–28 февраля во вьетнамском Ханое.